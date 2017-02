Death by Florida: SIX FEET UNDER s čerstvým songem

Z chystaného alba „Torment“ vypustila floridská stálice smrtokovu SIX FEET UNDER druhý song. „The Separation of Flesh from Bone“ je doplněna malovanou slideshow makabrózních obrázků utrpení. Inu, co taky od Barnesovy party čekat.

„Mám štěstí, že jsem za svou kariéru nahrál dost alb, která vybočovala z řady. A je to jenom kvůli tomu, že jsem měl kolem sebe spoustu vysoce talentovaných hudebních partnerů, se kterými jsem mohl tvořit. A nové album ‚Torment‘ je pro mě právě takovýmto albem. Jeff Hughell mi poskytl zápalnou směs, ke které jsem mohl napsat výbušné texty. Vím, že lidé vždycky říkají, že tohle je jejich nejlepší deska, ale já to neřeknu. Každý má totiž své favority a já si užívám tvorbu nové muziky. Cítím, že jsme se na tomto albu vyjádřili velice hutně a do plné šíře dvojakosti naší hudby,“ říká o nové desce Chris Barnes.