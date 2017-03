Death metalisté HAIL OF BULLETS se rozhodli skončit

Holandští old schooloví death metalisté HAIL OF BULLETS oficiálně ukončili svou činnost. Jejich poslední deskou zůstane „III: The Rommel Chronicles“ z roku 2013.

HAIL OF BULLETS vznikli v roce 2006 v Rotterdamu. Dva roky poté vydali své debutové album „…Of Frost and War“, po dvou dalších letech navázali druhou deskou „On Divine Winds“. V roce 2013 vydali třetí a poslední album „III: The Rommel Chronicles“. HAIL OF BULLETS prosluli svým death metalovým dějepisem. Jejich texty se vázaly k druhé světové válce, což měl na svědomí původní zpěvák a „kapelní historik“ Martin van Drunen.

Skupina rozhodnutí oznámila na Facebooku: „S žalem v našich srdcích vás tímto chceme informovat, že jsme se rozhodli odpojit od přístrojů HAIL OF BULLETS. Pacient trpěl nemocí dlouhá léta. Mysleli jsme si, že nemoc odřízneme asi tak před rokem, ale nádor byl zřejmě rozšířený ještě více, než jsme čekali. V blízké budoucnosti neplánujeme tuto mrtvolu oživovat…“

V dodatku skupina upřesnila: „Soukromé zprávy a otázky ohledně této situace nebudou zodpovězeny. Tohle je konec a jak my, tak vy se s tím musíte vyrovnat.“

Tím odříznutím nádoru se myslí vyhrocený odchod původního zpěváka Martina van Drunena, který nadále působí už jen ve skupině ASPHYX. Van Drunen se později ke svému odchodu z HAIL OF BULLETS otevřeně vyjádřil: „Už jsem ve skupině nebyl šťastný. Určité věci se mi nelíbil, ale nikdo tomu nevěnoval pozornost. Tak jsem jednoho večera vypil pár piv a poslal jim z frustrace sprostý mail, který se jim ani trochu nelíbil. Nebyla to naše první neshoda, ale už jsem jich za ta léta ustál tolik, že jsem již nemohl dál. Nikomu jsem se nehodlal za nic omlouvat. Oni mi jednoho dne řekli, že se rozhodli pokračovat beze mě. Já jim odpověděl, že s tím nemám problém. Normálně bych o svůj hlas bojoval, ale po tolika letech už jsem na to neměl sílu. Má odpověď je podle mě překvapila, protože do té doby se vzájemné neshody vždycky nějak vyřešily. Mně to však nevadilo, mám dost práce s ASPHYX, kde se i lépe cítím.“

Martina van Drunena v HAIL OF BULLETS nahradil David Ingram, který předtím působil v BOLT THROWER a BENEDICTION. Kromě něj v posledním složení formace působili ještě bubeník Ed Warby (ex-GOREFEST), kytarista Stephan Gebédi (THANATOS), kytarista Paul Baayens (ASPHYX) a baskytarista Theo van Eekelen (ex-HOUWITSER).