Deathmetalisté PHRENELITH připravují svůj debut

Pokud lačníte po death metalu, který je kalný jako vaše novoroční ráno, tak vám snad do noty sednou dánští PHRENELITH. Kapela existuje od roku 2013 a produkuje vskutku ponurý a záhrobní death metal. Jejich tísnivý zvuk jste si dokonce mohli vyzkoušet na vlastní kůži, když se v červnu zastavili v Praze po boku ještě hnusnějších PISSGRAVE. PHRENELITH na svém kontě zatím měli jen demáče, nicméně tento rok se kapela vytasí se svým debutem „Desolate Endscape“ a vy můžete přivonět k prvnímu plesnivému vzorku „Deluge In Ashes“. Těšte se na morbidně hluboké vokály, klaustrofobické riffy a mrazivé tempo, jenž jsou zabaleny do doomového kabátu, který na vás usedne jako hřbitovní mlha. Doporučeno fans INFESTER, DEAD CONGREGATION nebo INCANTATION.