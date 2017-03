Pro svůj nový klip k „All I Got Is You“ použili pardálové DEEP PURPLE kousky dokumentárního filmu „From Here To inFinite“, ve kterém poprvé pustili kamery do studia, aby zachytily proces skládání písní. Dubnový Spark se proto ponese ve znamení DEEP PURPLE.

Nová deska „inFinite“ vychází 7. dubna, a proto dubnové číslo věnujeme těmto klasikům scény. A 22. května nás DEEP PURPLE poctí svou návštěvou.