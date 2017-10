Dejte šanci zvířatům – benefiční HC akce na Smíchově

Pod taktovkou Bestie Production a díky finanční dotaci Spark Rock Magazínu se poslední červnový čtvrtek, 29. 6., odehrál v Underdogs´ benefiční koncert „Dejte Šanci Zvířatům“. Ten měl za cíl podpořit liberecké sdružení Šance zvířatům, které se zabývá (nejen) ochranou opuštěných a týraných zvířat. Večer se nesl ve znamení hardcoru a thrash metalu v podání vycházejících hvězd české undergroundové scény.

Příjemně zaplněný Underdogs´ v pražské Eternii dostávají do varu znojemští THRASHSURF. Již od prvních thrashujících riffů je posluchačům zřejmé, že se Moraváci chystají na pořádnou jízdu. Hudebníci nezapřou své punkové kořeny a HC/metalem načichlé skladby sypou do přítomných s pořádnou dávkou drzosti. THRASHSURF se nebojí do své tvorby přidat ani melodii, a tak se přítomní fanoušci dočkají i poctivé dávky kvalitního skatepunku.

MULLETHEAD naskakují na rozjetou mašinu svou vlastní vizí HC a pod pódiem i na něm se začíná pořádně přitápět. Pelhřimovská úderka rozdává energii na všechny strany a tak svižně zahraný hardcore starého střihu se v dnešní době jen tak nevidí. Muzikanti perfektně zvládají prezentaci na pódiu a jejich nasazení je až omračující. Krátké, ale přesto silně vyznívající písně přeměňují Underdogs´ v pořádný kotel zmítajících se těl a hrozících pěstí. Výživná podívaná!

BRAINDEAD uzavírají line-up a jejich crossover thrash rozrezonuje bývalé prostory Českých drah s brutalitou sobě vlastní. Hned od prvních tónů se do pohybu dává masa mosherů a vstup do prostoru pod stagí je pouze na vlastní nebezpečí. Rodáci z Jičína dokazují, že právem patří mezi současnou špičku thrashové české scény a hrdě se řadí mezi taková jména, jako jsou KAAR, COLDBLOODED FISH či EXORCIZPHOBIA. Profesionálně postavené skladby postrádající hluchá místa přesně ví, kdy se zhoupnout do corových poloh, a kdy naopak přidat thrashových kytar. Lahůdkou je cover verze „Fight For Your Right“ od BEASTIE BOYS, jež v přítomném okamžiku vyvolává rouhačské myšlenky, že je ve skutečnosti lepší než originál. BRAINDEAD své vydařené vystoupení uzavírají hitovkou „Mindtamer“ a nejedny nohy se rázem objeví ve vzduchu. Benefiční večer plný nadějných mladých kapel, o kterých určitě neslyšíme naposledy, končí a v horkém vzduchu klubu zůstává viset dobrá nálada z koncertu, který měl nejen pobavit, ale i pomoci potřebným. Díky Spark Rock Magazínu, který poskytl organizátorům z Bestie Production finanční prostředky k zaplacení výdajů spojených s koncertem, lze nyní předat spolku Dejte Šanci Zvířatům úžasných 4020 Kč. A pro takové věci má cenu žít!

Text: Jan Herc Foto: Pepa Krejčí