Deset let Metalgate = Deset desek

Máte kapelu a chcete vydávat desku? Možná se vám poštěstí u Metalgate. Česká metalové vydavatelství slaví deset let své existence a chystá k tomuto výročí speciální akci pro kapely. Velmi zajímavý nápad!

Věc se má totiž tak: čas oponou trhnul, a tak kromě MG CDF slaví příští rok i MetalGate deset let své existence. A vzhledem k tomu, že jsme především label, rozhodli jsme se toto naše jubileum pojmout ve vydavatelském duchu.

Každoročně vydáme kolem pěti titulů, ovšem když už se nám rýsuje ten desátý rok, přišlo nám pěkné, kdyby těch vydaných desek bylo při této příležitosti také deset. Náš ediční plán vzniká s ročním předstihem, což znamená, že pro rok 2018 máme již v zásobě pět fošen, které vydáme, plus jedno celkem slušné překvapení.

I tak to ale znamená, že nám stále zbývají čtyři volná místa pro nová alba. A právě proto se obracíme na všechny české metalové kapely s následující nabídkou:

Máte-li záměr vydat v příštím roce, v období duben až listopad, nové album a chtěli byste na vydání spolupracovat s MetalGate, pojďte do toho. Napište nám o svém zájmu a uveďte, kde si můžeme vaši tvorbu, ať stávající nebo nově připravovanou, poslechnout. My vám pošleme naše vydavatelské podmínky, a pokud vám přijdou přijatelné, můžeme se o nové desce bavit dále. Na rovinu upozorňujeme, že jsme vydavatelství vybíravé, a také je klidně možné, že zájem bude větší než avizovaná volná kapacita. Proto je nutné, abyste počítali s naší dramaturgickou selekcí, což znamená, že vybereme k vydání pouze ty věci, které splní metalová kvalitativní kritéria a budou v souladu s naším zaměřením. Váš zájem avizujte – velice prosíme – emailem na adresu deset@metalgate.cz. Uzávěrka pro zapojení do této akce je 31. prosince 2017. Po tomto datu nebudeme na další přihlášky reflektovat. Rozhodnutí, která další čtyři alba zařadíme do edičního plánu, padne do 31. ledna 2018. Těšíme se! MetalGate team