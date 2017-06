Devin Townsend jmenovám lordem riffů

Kytarový mág Devin Townsend byl na nedávno proběhlých cenách Metal Hammer Golden Gods oceněn cenou „Riff Lord“. Dřívější nositelé jsou pánové jako Dave Mustaine, Brian May či Phil Campbell. Na oslavu vydává lyric video k „Offer Your Light“ z poslední desky „Transcendence“.

„Zdarec všici, no koukám, že jsem vyhrál cenu za to, že hraju na kytaru…prima! Všechny ty roky mé neohrabanosti ve společnosti a vztazích se přetavily do schopnosti hrát dvaatřicetiny. Tady to máš, tati! Abych to oslavil, vydávám lyric video, které mělo vyjít s albem, ale nakonec jsem se rozhodl pro jiné. Jak se později ukázalo, lidem se tato skladba libí, takže tady je. ‚Offer Your Light‘ je v zásadě o snažit se být pozitivní v neustále se zvětšující se kaluži neurotických sraček, které na nás plive svět. Začínám momentálně psát novou muziku a doufám, že tato skladba najde ve vašem světě poslechu azyl na nějaké čtyři minuty. A nejlepší část na ní je, že neobsahuje žádné kytarové sólo. Mějte se báječně,“ Devin „riffový lord“ Townsend (zřejmě).

Devin přiveze svou show 12. srpna na Brutal Assault a o den později vystoupí v Randalu v Bratislavě.