Dimevision, domácí video o Dimebagovi, vyjde 24. listopadu

Vydavatelství Metal Blade Records oznámilo, že nový snímek „Dimevision Vol. 2: Roll With It Or Get Rolled Over“ vyjde 24. listopadu. V současnosti si jej lze předobjednat. DVD/CD set bude obsahovat nezveřejněné záběry ze života legendárního kytaristy skupin PANTERA a DAMAGEPLAN.

Navíc v něm bude zahrnuto i pět dosud nevydaných demo nahrávek, které poskytla Dimebagova dlouholetá přítelkyně Rita Haney. Film naváže na snímek „Dimevision Vol. 1: That's The Fun I Have“ z roku 2006, ve kterém mohli fanoušci poprvé nahlédnout do osobního života Dimebaga Darrella.

Název druhého dílu osvětlila Dimebagova přítelkyně Rita Haney následovně: „Dimebag mi tuhle hlášku často říkal v letech 2003 a 2004. Jednou mi volal z cesty a tvrdil, že se cítí dost vyčerpaný, ale že to jsou vrcholy a hlubiny rock´n´rollu. Proto říkával: Musíš se s tím srovnat nebo se tím nechat semlít.“

Autorům snímku pořád zbyla hromada nevydaného materiálu, takže se příznivci Dimebaga mohou do budoucna stále na co těšit. „Doufáme, že by se ze série Dimevision mohla stát každoroční záležitost. Všechno bude záviset na fanoušcích, pokud o to budou stát a budou nás podporovat,“ uzavírá Rita Haney.