Dnes vychází „Live Beyond The Spheres“ od BLIND GUARDIAN

Přesně dnes, 7. 7., vychází koncertní kolekce „Live Beyond The Spheres“ od německých progresivních metalistů BLIND GUARDIAN. Podívejte se na „The Ninth Wave“, která otevírá celou kocenrtní pouť slepého strážce.

„Nemohli jsme přát lepší píseň jako otvírák našeho koncertního setlistu a nového živého alba, než moumentální ‚The Ninth Wave‘. Za pomoci gigantických sborových budov na začátku této temně laděné písně odhalujeme, co bude následovat dále a co každý chce prozkoumat. Otevřete své vnitřní oko, připravte hlasivky a vítejte do světa BLIND GUARDIAN. Naše provedení tohoto songu je naživo tvrdší a sedí více než na albu. Tak se stavíme k muzice. Živá verze musí přinést jinou, silnější energii v porovnání se studiovou verzí. Písně se musí vyvíjet a mít právo osvobodit se od originálu,“ říká zpěvák Hansi Kürsch.