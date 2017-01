Do kostela s THE AGONIST

Na posledním albu „Five“ vydaném u Napalm Records si THE AGONIST vzali do parády Hozierův hit „Take Me To Church“. A teď k němu vydávají i video. Věčná debata, jak se tváříte na předělávání popu do metalu?

„Byla to sranda coverovat píseň, která je tak odlišná od našeho ostatního materiálu. Ačkoli to není vůbec metal, ta píseň je sama o sobě velmi temná a smysluplná. Proto jsme cítili, že bude zajímavé ji přehrát jako svižnější song. Něco jsme nechali stejné, něco jsme drasticky změnili,“ říká kytarista Danny Marino.