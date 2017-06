Důležité informace pro koncert GUNS N‘ ROSES v Praze

Dorazili nám do redakce propozice ke koncertu GUNS N‘ ROSES v Praze. Pokud se jdete na Axla se Slashem a dalšími podívat, stravte 3 minuty vašeho času touto praktickou četbou. A v aktuálním čísle mrkněte na článek k 30 letům výročí "Appetite for Destruction".

PLATBY NA KONCERTĚ GUNS N‘ ROSES V PRAZE, KTERÝ SE KONÁ 4. 7. 2017 BUDOU POUZE HOTOVOSTNÍ, NEBUDOU AKCEPTOVÁNY KREDITNÍ ANI DEBETNÍ KARTY.

ČASOVÝ HARMONOGRAM KONCERTU: Otevření vchodů 16:00 Jesse Jo Stark 17:15 Biffy Clyro 18:05 Guns N’ Roses 19:15

PARKOVÁNÍ A DOPRAVA NA KONCERT Parkování nebude k dispozici, návštěvníky koncertu skupiny GUNS N‘ ROSES žádáme, aby k přepravě využili linku metra C s výstupem ve stanici Letňany a po ukončení koncertu opět shodnou přepravu metrem, jehož provoz bude od 14:00 do 20:00 a od 22:30 do 24:00 hodin VÝRAZNĚ posílen. Pro přepravu z východní části Prahy lze rovněž využít posílenou autobusovou linku 195 v trase Skalka – Vysočanská – Letňany.

Posílena je také náhradní doprava XC v úseku Florenc – Pražského povstání, avšak k omezené kapacitě autobusů návštěvníky koncertu žádáme, aby pro přestup mezi linkami metra C a A využili výrazně kapacitnější spojeni přes linku metra B: Linka C Letňany → Florenc → přestup linka B → Můstek → přestup linka A. Posíleny budou také autobusové linky číslo 136 (ke stanici metra B – Vysočanská), 140 (ke stanici metra B – Palmovka) a 195 (ke stanici metra A – Skalka).

Upozorňujeme, že v místě koncertu JE NAPROSTÝ NEDOSTATEK parkovacích míst. ŠATNA/ÚSCHOVNA ZAVAZADEL – na místě nebude k dispozici žádná úschovna zavazadel ani šatna BEZPEČNOST Upozorňujeme návštěvníky koncertu skupiny GUNS N‘ ROSES, že na pražském koncertě budou platit zvýšená bezpečnostní opatření, proto doporučujeme na místo konání koncertu dorazit s dostatečným časovým předstihem. Prosíme návštěvníky koncertů, aby zavazadla, která berou na koncerty, nepřekročila formát A4, a pomohli nám tak k rychlému a bezproblémovému vstupu do prostoru konání akce. Zároveň návštěvníky našich akcí vyzýváme, aby věnovali pozornost svému okolí a předešli tak panice a nebezpečným situacím.

RESTRIKCE – ZAKÁZANÉ PŘEDMĚTY A AKTIVITY Zbraně (mj. nože, boxery, střelné zbraně, sečné zbraně, sekery, řetězy, trubky, tyče – a to včetně dřevěných), pepřové a/nebo slzotvorné spreje, výbušniny, hořlaviny, videokamery (včetně malých např. GoPro), fotoaparáty s odnímatelným objektivem, audio rekordéry, selfie tyče, velká zavazadla (včetně krosen a/nebo kufrů na kolečkách), sedátka, židličky, stolky (včetně skládacích), schůdky a/nebo žebříky (včetně skládacích), různé podložky pod nohy včetně polystyrenových či dřevěných "kostek", deštníky (včetně skládacích), nádoby ze skla nebo tříštivého plastu či plechu, PET lahve, tlakové nádoby (se stlačenými plyny včetně "tlakových houkaček"), pyrotechnika, dopravní prostředky (kola, koloběžky, dětské kočárky, skateboardy, kolečkové brusle) mimo vozíků s vozíčkáři, zvířata (jedinou výjimkou jsou asistenční psi, pokud doprovázejí osobu se zdravotním postižením vyžadujícím jejich asistenci), toxické a omamné či psychotropní látky, potraviny či nápoje (v obou případech mimo male množství pro okamžitou osobni spotřebu - zejména v případě celiaků (bezlepková dieta) a/nebo diabetiků), injekční stříkačky (výjimku mají diabetici, pokud si s sebou přinášejí insulin v injekční stříkačce či insulinovém peru - měli by se prokázat průkazem diabetika), zdroje laserového světla včetně "malých ukazovátek" = pointerů, motocyklové přilby, jakékoliv další předměty, které by mohly byt použity jako zbraň proti ostatním návštěvníkům, personálu akce nebo účinkujícím zejména k vhazovaní na podium či do jeho okolí (např. kameny atp.) a připadne jine nebezpečné předměty.

Je zakázáno: • "surfovaní" např. na hlavách ostatních návštěvníků, • sezeni i stáni na zábranách, plotech, nášlapných barierách a obdobných zařízeních a technických prostředcích, • přelézaní zábran, plotů, nášlapných barier a obdobných zařízení, • vhazování jakýchkoliv předmětů do prostoru podia nebo do jeho okolí, • vnášení bannerů či transparentů, které by měly politicky a/nebo hanlivý či urážlivý obsah, • v prostorách konáni koncertu a v jeho bezprostředním okolí provozovat jakékoliv obchodní, reklamní, politické či jiné nevhodné aktivity bez předchozího písemného souhlasu promotéra akce. Děkujeme za pochopeni a přejeme příjemný kulturní zážitek.