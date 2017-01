24.01. Insomnium, Barren Earth, Wolfheart 27.01. The Pineapple Thief, Godsticks 28.01. Powerwolf, Epica, Beyond the Black 28.01. Winter Metal Attack vol. 11 03.02. Hammerfall, Gloryhammer, Lancer 06.02. Dream Theater 09.02. Almanac 11.02. Apocalyptica 12.02. Apocalyptica 15.02. The Dillinger Escape Plan

