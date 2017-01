ELUVEITIE opět v plné sestavě

Švýcarská folk metalová parta ELUVEITIE razantně obměnila kádr a pod vedením frontmana Chrigela Glanzmanna se s čerstvou krví se vrhá do dalších dobrodružství. Poprvé zahrají na festivalu Eluveitie & Friends tento pátek a sobotu.

Kapela nyní hraje v tomto složení (zleva doprava). Jonas Wolf – kytara Matteo Sisti – flétna, dudy, mandola Nicole Ansperger – housle Alain Ackermann – bicí Chrigel Glanzmann – zpěv, flétna, mandola, dudy, bodhran Fabienne Erni – zpěv, keltská harfa, mandola Kay Brem – baskytara Michalina Malisz - niněra Rafael Salzmann - kytara

„Jsme neskutečně šťastní, že jsme opět kompletní a máme to štěstí, že přibylo tolik nových schopných muzikantů. Může být snad lepší start do roku 2017? Už se nemůžeme dočkat, až půjdeme do studia a dokončíme ‚Evocation II‘. A pak vzhůru na letní festivaly. Na zdraví a sláinte!“