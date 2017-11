Italská power/folk metalová partička ELVENKING dnes vydala své v pořadí deváté album „Secrets Of The Magick Grimoire“. Na jeho podporu připravila další klip „Invoking The Woodland Spirit“.

S nyní již devíti alby ve své diskografii, včetně „Secrets Of The Magick Grimoire“, ELVENKING platí již za veterány scény a jsou již dlouho na špici evropského power metalu a čeští fanoušci se o jejich statusu měli možnost již několikráte přesvědčit, naposledy na letošních Masters of Rock.