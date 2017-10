ELVENKING: Folk s příměsí poweru má venku další píseň

Italští propagátoři folk metalu říznutý powerem upínají mysli na 10. listopad, kdy jim vychází nová deska „Secrets Of The Magick Grimoire“. Z ní jako druhou ochutnávku pouštějí ven místy středověce znějící „The Horned Ghost and the Sorcerer“.

S nyní již devíti alby ve své diskografii, včetně „Secrets Of The Magick Grimoire“, ELVENKING platí již za veterány scény a jsou již dlouho na špici evropského power metalu a čeští fanoušci se o jejich statusu měli možnost již několikráte přesvědčit, naposledy na letošních Masters of Rock.