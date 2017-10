ELVENKING povolávají power metalová vojska opět do zbraně

Italští power metaloví válečníci ELVENKING vydali svůj první singl z nadcházejícího alba „Secrets Of The Magick Grimoire“, které vyjde 10. listopadu. Lyric video pro píseň „Draugen’s Maelstrom“ je první ukázkou, jak bude deska znít.

S nyní již devíti alby ve své diskografii, včetně „Secrets Of The Magick Grimoire“, ELVENKING platí již za veterány scény a jsou již dlouho na špici evropského power metalu a čeští fanoušci se o jejich statusu měli možnost již několikráte přesvědčit, naposledy na letošních Masters of Rock.