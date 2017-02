EMMURE vztyčují vlajku bestie

Z alba „Look At Yourself“, které již za pár týdnů vypluje na pultech obchodů kamenných i virtuálních, uvádí metalocoreová sebranka EMMURE nadupanou vypalovačku „Flag of the Beast“.

„‘Flag of the Beast‘ představuje ideu, že já jsem ve skutečnosti určitý typ zlého božstva v očích některých lidí, ale zároveň jsem vnímám jako anti-hrdina. Je to o mně a jak já vnímám lidi, kteří z mého života odešli, nebo na mě nahlíželi způsobem, že nesleduji tu správnou životní cestu. Je to o tom být ztělesněním věcí, které jdou proti proudu. Můžete mě nenávidět, pokud vám to udělá dobře, ale já nikam neodcházím,“ říká vokalista Frankie Palmeri.