ENSIFERUM nahrávají nové album analogově

Tedy aspoň částečně. Tak vyplývá z hlášení Sami Hinkky ze studia, kde kapela momentálně maká 12 hodin denně na následníkovi „One Man Army“. Název novinky zatím není znám, přebal taky ne, vlastně nevíme víc, než co nám Sami nyní říká.

„Na tomto albu plánujeme zachytit energii našich živých vystoupení zcela novým způsobem a s co nejlepším zvukem. Takže každou píseň jsme nahrávali dohromady s bicími. Většina basových linek je vzatá z těchto živých sessions, abychom docílili maximálního groovu. Na albu jsou písně, které jsme nahráli bez jediného kliku myši, takže se připravte na řádně silnou jízdu! Producent Anssi Kippo je studiový mág a sesynchrononizoval svou legendární nahrávací mašinku – magnetofon Otari MTR-90mk2 2" 24 (známá třeba z ‚Nothing Else Matters‘) se svým počítačem, takže nahráváme bicí, kytary, basu a hlavní vokál na pásku a zbytek, co se nevejde, se nahraje na počítač. Mixáž bude taky provedena analogovým způsobem, aby byl zvuk syrový, úderný a neprocesovaný tak, jak jen to bude možné. Takže zatím!“ hlásí Sami ze studia Astia v Lappeenranta.