ENSIFERUM v nové písni volají bojovníky metalu do zbraně

Epic folková melodeath skvadra finlandia, ENSIFERUM, rozezní svůj bojový roj již po sedmé a to 15. září tohoto roku. Album s názvem „Two Paths“ má být jednak pokračování trendu nastoleného šesti předchůdci a zároveň zvukově vysoce organickým albem. Nahrávalo se totiž na analogový přístroj.

Album „Two Paths“ si bere koncept dvou cest k srdci a předvede dvě rozdílné verze skladeb „Don‘t You Say“ a „God Is Dead“. „Ačkoli měli ENSIFERUM v sobě vždy čisté zpěvy a chorály, drsný řev byl a je naším hlavním stylem. Tyto písně fungovali dobře v obou případech, a tak jsme se rozhodli je nahrát ve dvou verzích,“ říká baskytarista a vokalista Sami Hinkka.

Na albu se samozřejmě objeví orchestrální aranže, které obstaral Mikko P. Mustonen a Lassi Logren se vrátil, aby v pár písních rozezněl nyckelharpu a housle. Nahrávka tak má být, dle Hinkky, prý „bombasticky orchestrální a zároveň v sobě mít zemité folkové prvky“. Pokud jste fandové old school, tak se mrkněte na krátké video řezání pásky, jak na aktuálním albu předvedl producent Anssi Kippo.

Poslechněte si první vydaný song, „For Those About to Fight for Metal“.