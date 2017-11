EPICA oslaví příští rok v dubnu svůj 1000.koncert v nizozemském Tilburgu

Holandská EPICA zahraje již v pátek 10. listopadu ve zlínském Masters of Rock Café. V sobotu 14. dubna 2018 oslaví parta okolo Simone Simons svůj 1000. koncert kariéry. Kde jinde než v Tilburgu, kde to pro ně v roce 2002 všechno začalo.

Symfonicmetalová stálice z Nizozemska oslaví příští rok své šestnácté narozeniny. Velkým milníkem bude pro EPICU 1000. koncert kariéry, který se rozhodli oslavit v klubu 013 v nizozemském Tilburgu. Na stejném místě totiž odehráli před šestnácti lety svůj vůbec první koncert. Nebudou chybět ani speciální hosté. EPICE přijedou pogratulovat MYRKUR a OCEANS OF SLUMBER. Další hosté navíc mají být ještě teprve oznámení.

„Zpátky v roce 2002 jsme si nedokázali představit, že jednou odehrajeme 1000. koncert! Nestalo by se to bez podpory naší věrné fanouškovské legie. Abychom pro ně připravili nezapomenutelný večer, tak jsme si pozvali některé velice speciální hosty,“ oznamuje Simone Simons.

Kytarista Mark Jansen dodává: „Pamatuju si náš úplně první koncert v tilburgském klubu 013, jako by to bylo včera. Tehdy jsme předskakovali kapele ANATHEMA, ale o 16 let později budeme mít čest oslavit náš 1000. koncert na stejném místě už jako headlineři. Nikdy bychom toho nedosáhli bez podpory našich věrných příznivců, takže pro ně chceme připravit úžasnou noc, během které budeme slavit spolu se speciálními hosty. Doufáme, že vás všechny v Tilburgu uvidíme!“

Lístky na tuhle jedinečnou akci jsou od soboty k dostání ZDE . Komu se nechce na výlet do Holandska, může EPICE popřát s předstihem již v pátek 10. listopadu ve zlínském Masters Of Rock Café. Spolu s nimi tu vystoupí VUUR s Anneke van Giersbergen a MYRATH. Pár lístků na tenhle koncert ještě zbývá, ale případní zájemci by s nákupem neměli dlouho otálet.