EPICA pořídila aftermovie z aktuálního turné

Z nedávno ukončeného turné „European Principle“, které odjela s POWERWOLF a BEYOND THE BLACK, natočila EPICA aftermovie. A konci února se zastavili i v Praze a byl to sukces. Report očekávejte v březnovém čísle.

„Turné ‚European Principle‘ byla naprostá paráda. Společně s našimi novými kamarády z POWERWOLF a BEYOND THE BLACK jsme hráli v největších sálech a pro nejvíce lidí v naší kariéře. Dali jste nám hodně energie, a to se na kapele projevilo. Natočili jsme pár záběrů, takže si můžete aspoň kousek večera znovu přehrát,“ říká klávesista Coen Jannsen.