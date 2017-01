ETEF hlásí dvě nové kapely

Již oznámenou čtveřici kapel na volyňském festivalu Enter the Eternal Fire rozšiřují další dvě jména, thrashová mlátička MURDER INC. a headliner pátečního večera, švédská death metalová partička DEMONICAL.

Máme velkou radost, že se podařily odstranit konflikty termínů a poprvé ve Volyni vám zahraje thrashová mlátička MURDER INC. Jedná se o mladou kapelu z Berouna, která na sobě neskutečně maká, zraje nahrávku od nahrávky a postupně se stává sázkou na jistotu i co do kvalitních živých vystoupení. Hrají neskutečně energický, zběsilý, syrový thrash metal.

Dost bylo předkrmů, co takhle sáhnout do vyšších pater? Je nám velikou ctí, že vám můžeme oznámit pátečního headlinera. Nebude jím nikdo menší než švédská death metalová ikona DEMONICAL. Náš fest už měl tu čest hostit více kapel, které uctívají stejného boha (chrastivý zvuk kytarového boosteru Boss HM-2), tentokráte se však zvukařovy kontrolky rozžhaví do běla a my si vychutnáme lekci, jak že se švédský death metal opravdu má hrát – pravý originál made in Sweden, od praotce žánru (tahoun kapely Martin Schulman se na death metalové scéně pohybuje téměř 30 let).

E.T.E.F. open air je undergroundový celovíkendový dýchánek s návštěvností okolo 300–400 lidí, na kterém vystupují kapely převážně old school metalového ražení. Třetí ročník se uskuteční se 21–22. července, v areálu městského koupaliště ve Volyni.