EVERGREY znovu vydají své klasiky z 90. let

Švédští EVERGREY se rozhodli zavzpomínat na doby minulé a vydat svá dvě první alba „The Dark Discovery“ a „Solitude, Dominance, Tragedy“. Obě alba vyjdou v limitovaných vinylových edicích 24. listopadu.

Jak „The Dark Discovery“, tak „Solitude, Dominance, Tragedy“ budou vůbec poprvé k dispozici na vinylu a ke stažení i digitálně. Stejně tak vyjde i CD. Nová vydání budou obsahovat exkluzivní bonusovou nahrávku a nové přebaly a booklety. Obě alba remasteroval Jacob Hansen (VOLBEAT, AMARANTHE, PRETTY MAIDS).

„Naši fanoušci dostanou konečně šanci vlastnit vinylové verze našich prvních alb,“ říká ústřední postava EVERGREY Tom Englund.

The Dark Discovery” Re-Release 01. Blackened Dawn 02. December 26th 03. Dark Discovery 04. As Light Is Our Darkness 05. Beyond Salvation 06. Closed Eyes 07. Trust And Betrayal 08. Shadowed 09. When The River Calls 10. For Every Tear That Falls 11. To Hope Is To Fear 12. Closed Eyes (Demo Version)