EVOCATION: Klasici švédské školy

Death metalisté från Sverige EVOCATION vydávají novou fošnu „The Shadow Archetype“, které má být upřímnou zpovědí švédského deathu s thrashovou kořenící směsí. Ochutnejte druhou uvolněnou skladbu, „The Coroner“.

„‘The Coroner‘ je podle mě klasická švédská death metalová věc, v tom smyslu, že má v sobě hodně rychlých slok vedle dost cool dvojšlapkové práce. Co je na tomto tracku zvláštní je to, že v porovnání se zbytkem alba a asi i dalších death metalových skladeb, je laděná do Ais. Zbytek alba je do béčka. Podladění kytar a BOSS HM-2 pedál způsobují, že riffy zní, jako by je ukoval sám Lucifer. A to kytarové sólo je podle mě nejlepší na celém albu,“ komentuje kytarista Marko Palmen.