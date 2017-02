Fanoušek THE EXPLOITED byl po koncertu v Petrohradu zavražděn neonacisty

Sedmadvacetiletý Igor se snažil po koncertě THE EXPLOITED před klubem rozmluvit skupině neonacistů hajlování, strhla se však rvačka a mladík utrpěl bodná zranění, kterým později bohužel podlehl.

Tragédií skončilo sobotní vystoupení punkových legend THE EXPLOITED v petrohradském klubu Cosmonaut. Po již skončené akci si sedmadvacetiletý fanoušek Igor všiml před klubem party neonacistů, kteří hajlovali a provolávali „Sieg Heil“. Požádal je, aby se svým počínáním přestali, což ovšem vedlo jen k vyvolání roztržky. Během ní proti němu vytáhl jeden z neonacistů nůž a zasadil mu hlubokou bodnou ránu do břicha. I přes okamžité přivolání záchranné služby podlehl Igor svým zraněním při převozu do nemocnice, kdy se jej záchranáři snažili resuscitovat již marně. Po útočnících pátrá ruská policie. Igorovo tělo bude převezeno do jeho rodného města Mohylev v Bělorusku, kde se uskuteční mladíkův pohřeb.

Incident zaregistrovali i samotní THE EXLOITED, kteří tři dny po smutné události vyvěsili na svůj Facebook ostré prohlášení . V něm nejdříve vyjádřili soustrast rodině zemřelého a následně se zásadně distancovali od nařčení některých jedinců, že vinu za incident nese i samotná kapela. Punkové legendy jasně hlásí: „Kdybychom na našem koncertě viděli nějaké hajlující kundy, okamžitě bychom je nechali vyrazit. Pokud vidíme, že se během našeho koncertu strhne bitka, vždycky přestaneme hrát. To samé platí i v případě, když je ochrana příliš krutá k našim fanouškům. Na tomhle koncertě bylo 1700 lidí. Přestali jsme během něj hrát tak pětkrát nebo šestkrát, protože si ochranka občas podávala punkáče pod pódiem. Náckové, skinové a všechny podobné kundy NEJSOU na našich koncertech NIKDY vítáni. My chceme jen hrát hudbu, kterou milujeme. A ještě jednou bychom rádi upozornili, že někteří lidé by měli nejdřív použít mozek, než napíšou sračky na náš Facebook.“