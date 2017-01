FIRST BLOOD: Kdo nastavuje pravidla?

Ptají se metaličtí HCčkaři FIRST BLOOD v novém tracku „These Are The Rules“. Placka „Rules“ se bude zaobírat otázkou kdo nastavuje společenská pravidla a vyjde 10. února. HC jak má být.

„Tento song slouží jako preambule konceptu nového alba. Pravidla. Kdo je určuje? Jaká jsou? Proč by nás měla zajímat? No, jsou to pravidla, která kontrolují téměř každý aspekt našich životů. Sloužíme. Obětujeme. Korumpujeme. Ničíme. Nenávidíme. Mučíme. Pronásledujeme. A zabíjíme. Ale to je v pohodě, protože pozice moci říká, že je to v pohodě. Veřejné mínění (a jeho neexistence) říká, že je to v pohodě. Zákony říkají, že je to v pohodě. Přijmi podmínky a všechno bude v pohodě. Zkus se ptát a zaplatíš. Taková jsou pravidla. Taková je realita. Některé věci se nikdy nezmění, ale já pořád říkám: ‚Nepřestávej bojovat za to, čemu věříš, pokud se vzneseš z téhle nenávisti,“ říká o novém tracku vokalista Carl Schwartz.