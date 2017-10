FIVE FINGER DEATH PUNCH konečně ukončili soudní tahanici s vydavatelstvím a ohlašují data vydání nového materiálu

Američtí FIVE FINGER DEATH PUNCH konečně vyřešili právní spor se svým dlouholetým vydavatelstvím Prospect Park. V prosinci vydají album největších hitů, na kterém se objeví dva zbrusu nové songy. Nové album by pak mělo vyjít během jara příštího roku.

Následníka šestého alba „Got Your Six“ z roku 2015 dodali FIVE FINGER DEATH PUNCH do svého vydavatelství Prospect Parku už loni v prosinci, ale právní tahanice s touto společností zdržela vydání sedmé řadovky. Společnost Prospect Park loni zažalovala FFDP za porušení kontraktu, ve kterém měli zavedenou klauzuli, podle které měli zakázané začít nahrávat novou desku do devíti měsíců od vydání poslední nahrávky. Vydavatelství kapelu obvinilo, že se nahrávání nového alba snažila uspěchat bez pořádného dohledu společnosti kvůli zhoršujícímu se stavu zpěváka Ivana Moodyho, který bojuje se závislostí na alkoholu. Letos v dubnu zase 5FDP znovu zažalovali vydavatelství Prospect Park a požadovali, aby je soud vyvázal ze smlouvy s danou společností a jako náhradu škod požadovali více než milion dolarů.

Nyní se obě dotčené strany konečně rozhodli právní spor vyřešit. Ještě letos v prosinci vydají 5FDP svou kolekci hitů, na které se objeví i dva zbrusu nové songy. Sedmé řadové album by pak mělo kapele vyjít na jaře příštího roku. Podle kytaristy Jasona Hooka bude na novém albu šestnáct skladeb. Sedmá nahrávka by měla jako poslední vyjít u vydavatelství Prospect Park, neboť FFDP letos v květnu oznámili podpis nové smlouvy u vydavatelství Rise Records.

Americká skupina vyráží na podzimní turné, během kterého se postupně představí v Rusku, Evropě a Spojeném království. U nás 5FDP naživo zahrají spolu se švédskými IN FLAMES již 26. listopadu v pražském Foru Karlín.