FIVE FINGER DEATH PUNCH navnazují na novou desku a vypustili klip k „Ain't My Last Dance“

Fanoušci amerických FIVE FINGER DEATH PUNCH mají za sebou šílený rok . Několikrát se báli o budoucnost frontmana Ivana Moodyho, který opět sváděl těžkou bitvu se závislostí na alkoholu, kvůli čemuž za něj na několika koncertech musel dokonce zaskočit náhradník Tommy Vext. Kapela navíc stále nemůže vydat následovníka alba „Got Your Six“ z roku 2015, i když ho má už dávno hotové, neboť se dostala do právních sporů se svou nahrávací společností Prospect Park. Zdá se, že se nyní přeci jen blýská na lepší časy.

FFDP vypustili do světa čerstvý klip k písni „Ain't My Last Dance“, aby rozehnali všechny pochybnosti o své formě. „Tahle píseň nám přišla jako perfektní odpověď na všechny fámy, které kolem nás kolují. Ivanovi se daří skvěle a kapela je pořádně nažhavená. Nejen, že tohle opravdu není náš poslední taneček, ale připravujeme se na evropské turné, posouváme se na nový level a chystáme naši doposud největší pódiovou show,“ láká fanoušky kytarista Zoltan Bathory.

Datum vydání sedmé řadovky FFDP stále známé není, přestože album je již dávno hotové. Kapela čelí žalobě od vydavatelství Prospect Park, nezbývá tedy než čekat, jak celá soudní tahanice nakonec dopadne. K nové desce se vyjádřil kytarista Jason Hook: „Desku máme dokončenou, ale dostali jsme se do sporu s naším vydavatelstvím. Album jsme jim odevzdali už loni v prosinci. Je hotové. Mají ho a rozhodují se, co s ním vlastně chtějí udělat, což se vleče. Ale nahrávku máme dokončenou a vyšla nakonec zabijácky, bude na ní šestnáct nových písní. Některé budou podle očekávání fanoušků, ale na několika skladbách jsme se rozhodli zkusit také něco nového.“

5FDP se u nás naživo představí spolu se švédskými IN FLAMES již 26. listopadu v pražském Foru Karlín.