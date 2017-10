FIVE FINGER DEATH PUNCH se chystají na Evropu

Americká metalová senzace FIVE FINGER DEATH PUNCH pomalu uzavírá promo kolečko k poslední desce „Got Your Six“. V rámci propagace turné vydala nové video k písni „Ain’t My Last Dance“ se záběry z koncertů.

„Myslíme, že tohle je skvělá píseň, abychom uvedli všemožné klepy a zvěsti na pravou míru. Ivanovi se vede skvěle a kapela šlape jak hodinky. Nejenže tohle není náš ‚last dance‘, ale chystáme plnou polní na evropské turné se zatím naším největším pódiem,“ říká Zoltan Bathory, kytarista a zakladatel skupiny.

FFDP přivítáme spolu s IN FLAMES a OF MICE & MEN 26. 11. v pražském Foru Karlín.