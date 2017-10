FIVE FINGER DEATH PUNCH vydají album největších hitů

Los Angeleští metalisté FIVE FINGER DEATH PUNCH vydá album svých největších hitů nazvané „A Decade of Destruction“. Stane se tak 1. prosince. K této novině vydala kapela novou píseň „Trouble“.

FFDP také oznamují, že na jaře 2018 vydají své sedmé studiové album. Poslední vydaným kouskem je „Got Your Six“, které se stala v USA zalatou deskou, tedy prodalo se jí více než 500 tisíc kusů.

Seznam skladeb: 1. Trouble 2. Gone Away 3. Lift Me Up 4. Wash It All Away 5. Bad Company 6. Under And Over It 7. Wrong Side Of Heaven 8. House Of The Rising Sun 9. I Apologize 10. The Bleeding 11. Jekyll And Hyde 12. Remember Everything 13. Coming Down 14. My Nemesis 15. Battle Born 16. Far From Home

Kapela se v současnosti připravuje na zatím své největší evropské turné společně s IN FLAMES a OF MICE AND MEN. Prahu navštíví 26. listopadu a sice Fórum Karlín.