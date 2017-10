Frontman Bobby Liebling z PENTAGRAM byl odsouzen na 18 měsíců

Frontman skupiny PENTAGRAM Bobby Liebling byl odsouzený soudem v Marylandu na 18 měsíců ve vězení za zneužití a zanedbání bezbranného dospělého jedince. Spekuluje se, že se mělo jednat o jeho vlastní matku.

Třiašedesátiletý Liebling byl zatknutý během letošního roku. Nepřiznal se k napadení prvního stupně, ale k zanedbání/zneužití bezbranné dospělé osoby druhého stupně, kterou měl v opatrovnictví. Podle všeho by se dokonce mělo jednat o Bobbyho matku.

Skupina pokračovala v turné během roku 2017 bez Lieblinga, neboť členové skupiny zastávají názor, že žádný jedinec není důležitější než celá formace PENTAGRAM. Zatím poslední album „Curious Volume“ jim vyšlo v roce 2015.

K aféře okolo Lieblinga se vyjádřil baskytarista PENTAGRAM Greg Turley: „Starosti s Bobbym a jeho démony nás táhly ke dnu. Jakoby se opakoval příběh z minulosti. Upřímně jsem si myslel, že Bobby zemře, než stačíme odehrát další koncert. Nakonec se ukázalo, že nezemřel, jenom se utrhl ze řetězu, a nakonec napadl svou matku. Což je ještě možná horší podle mého názoru, protože napadl osobu, která tu pro něj vždy byla. Teď stráví nějaký čas ve vězení. Vypadá to, že to bude celých 18 měsíců – to už je dost času na to, aby se mohl zamyslet nad svými špatnými úsudky a zlozvyky.“