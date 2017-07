Full Moon on Stage – Pod vlivem úplňku popáté

Také v letošním roce zaštítil časopis Full Moon dramaturgii jednoho z pódií festivalu Colours of Ostrava, kde se jako každým rokem snaží ukázat to nejzajímavější ze současné hudební scény v trochu jiné perspektivě, než je obvyklé. V programu Full Moon Stage se představí lákavý mix nových jmen, velkých nadějí a ověřených osobností domácí i zahraniční scény a oslaví také jedno významné výročí.

Kompilace Full Moon on Stage 2017 podtrhuje snahu o komplexnost celé scény, bez potřeby preferovat známější zahraniční jména před domácími interprety. Také proto výběr začíná skladbou Nevadí od domácích ROLE, pokračuje příspěvkem polského postjazzového kvintetu NIECHIĘĆ nebo hitem chorvatské dívčí trojice ŽEN, která do programu přibyla až jako poslední. Každé jméno je stejně důležité, všechna mají ve variabilní mozaice celého programu svoji úlohu. Americký písničkář RON GALLO nechává do své popové garáže nahlédnout prostřednictvím hitu Young Lady, You're Scaring Me, TOMÁŠ PALUCHA představují dosud nevydanou verzi skladby Přítel fantom a zadumaně roztančení slovenští AUTUMNIST trackem Inner Space Invaders avizují očekávanou novou desku. První stranu kompilace pak uzavírá údajně vůbec první společná nahrávka australsko-krétské dvojice XYLOURIS WHITE Pulling the Bricks, která pochází z jejich debutového alba Goats.

Exkluzivním živým záznamem přispěli již etablovaní MANON MEURT, skladbu Lásko neber! vytahuje ze svého bohatého archívu MUZIKANT KRÁLÍČEK a pouze na kazetové verzi se objeví remix skladby Beaches belgické skupiny WARHAUS od samotného Jima Sclavunose (Nick Cave and the Bad Seeds, Grinderman). Skutečným bonbónkem je pak skladba Deža Ursinyho Ešte stale sme to my z nikdy nevydaného demosnímku k muzikálu PETER A LUCIA, který u příležitosti výročí nedožitých sedmdesátých narozenin velikána československého rocku představí na festivalu jeho syn Kubo Ursiny se zpěvačkou Dorotou Nvotovou a trojicí Talent Transport. Kompilace obsahuje také skladby z ceněných aktuálních desek skupin ESAZLESA, COLD COLD NIGHTS nebo JOHNNY THE HORSE, nechybí ani track z veleúspěšného alba These Semi Feelings, They Are Everywhere, se kterým DNÉ ovládl loňské domácí hudební ceny, nebo ukázky z nahrávek skupin ±0 a REST IN HASTE, jejichž vydání magazín Full Moon podpořil. Samozřejmostí je také účast skladby vítěze talentové soutěže 1Band2Play, jímž se v letošním roce stala jihomoravská trojice ETTE ENAKA.

Kompilace vychází také na striktně limitované (a neprodejné) kazetě, která je k dispozici pouze těm, kdo si předplatí časopis Full Moon. Objednávejte na adrese predplatne@fullmoonmagazine.cz nebo na telefonu 775 225 838. FULL MOON ON STAGE 2017 A1 Role – Nevadí A2 Niechięć – Rajza A3 Žen – Žal A4 Tomáš Palucha – Přítel fantom A5 ±0 – Občas A6 Manon meurt – We Are (Live at Black Tone Music) A7 Warhaus – Beaches (Jim Sclavunos Remix) A8 dné – Driving a Car While Listening to Bill Burr's Podcast A9 Xylouris White – Pulling the Bricks

B1 Muzikant Králíček – Lásko, neber! B2 Ron Gallo – Young Lady, You're Scaring Me B3 Esazlesa – Společnost psů B4 Johnny the Horse – Dead Inside B5 Cold Cold Nights – Summer House B6 Rest in Haste – Don't Play Dead B7 Ette Enaka – Back to Square One B8 Autumnnist – Inner Space Invaders (feat. Gabriel Kain) B9 bonus track: Dežo Ursiny – Ešte stale sme to my (demo)