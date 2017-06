Gene Simmons z KISS si chce nechat patentovat paroháče

Baskytarista KISS Gene Simmons podal žádost na patent známého gesta, neboť tvrdí, že jej poprvé použil v roce 1974. Manželka Ronnie Jamese Dia vyjádřila nad jeho chováním znechucení.

Malíček s ukazováčkem vzhůru a palec kolmo vytyčit! Mnozí tohle gesto nazývají ďáblovými rohy. Gene Simmons nyní požádal u amerického patentového úřadu o patent na oblíbené gesto rockových fanoušků i hudebníků. Simmons uvedl, že jej poprvé veřejně předvedl na koncertu 14. listopadu 1974 během turné Hotter Than Hell. Pokud by úřad žádosti vyhověl, stalo by se gesto duševním vlastnictvím Simmonse.

Na případ upozornil server The Hollywood Reporter , který také zdůraznil, že patentový úřad bude muset vzít v úvahu řadu dalších okolností. Například v americké znakové řeči tohle gesto znamená: „Miluji tě“. Na obalu singlu „Yellow Submarine/Eleanor Rigby“ od THE BEATLES z roku 1966 předvedl totožného paroháče John Lennon.

Na žádost Simmonse o patent zareagovala Wendy Dio, manželka Ronnie Jamese Dia, který podobné gesto používal bez vytyčeného palce. „Snaha vydělat peníze na něčem takovém je nechutná. Právo na tohle gesto mají přece všichni, nemůže patřit někomu konkrétnímu. Nikdo by neměl požadovat ochrannou známku na veřejně dostupné gesto. Je to jako špatný vtip, je to šílené. Upřímně si myslím, že to je k smíchu. Udělal ze sebe akorát hlupáka. Je to nechutné, o co mu jako jde?“ diví se Wendy Dio. Zato Nikki Sixx z MOTLEY CRUE se ke kauze vyjádřil sarkastickým tweetem, který mluví za vše.

<

blockquote class="twitter-tweet" data-lang="cs">

<

p lang="en" dir="ltr">Thinking of trademarking “