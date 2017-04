GOD DETHRONED: Vzhůru do zákopů!

Holandská deathová válečná mašina GOD DETHRONED dokončuje novým albem „The World Ablaze“ prvoválečnou trilogii. Sedm let uplynulo od „Under The Sign Of Iron Cross“, ale hlavně zůstaly žhavé. Vychutnejte se přehradnou palbu songu „On The Wrong Side Of The Wire“.

„‘The World Ablaze‘ je naše poslední album trilogie z první světové války. Snažili jsme se vytvořit desku, která je velmi dynamická a různorodá. Obsahuje pro nás typické riffování s náloží melodií a chytlavých pasáží. Písně perfektně pasují na živé hraní, jelikož v sobě mají mnoho střednětempých částí v kontrastu s rychlejšími a brutálnějšími částmi. Různorodost na maximum! Dan Swanö zmixoval album svým typickým způsobem, aniž by však sebral kapele její tvář. Mastering byl dělán ve studiu Wisseloord, kde masterují třeba RAMMSTEIN. Album zní krystalicky čistě a zároveň je kurva heavy,“ komentují GOD DETHRONED.