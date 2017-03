GOJIRA přiváží do Prahy aktuální desku „Magma“

Dvě nominace na Grammy za rok 2016 v kategoriích Nejlepší metalový výkon i Nejlepší rockové album. Evropská metalová špička GOJIRA se vrací do Čech s novinkou „Magma“. Lucerna Music Bar se otřese pod náporem riffů 7. června.

Na aktuálním desetipísňovém albu rozšířila francouzská GOJIRA, tvořená bratry Joem (vokály, kytara) a Mariem Duplantierovými (bicí), kytaristou Christianem Andreuem a basistou Jean-Michelem Labadiem, svou zvukovou paletu. „Magma“ představují jako nejvášnivější, nejsilnější i nejčistší počin své kariéry. A nepochybně i nejsmutnější. Natáčení šesté řadovky ovlivnil skon matky Duplantierů. GOJIRA působivě osciluje mezi extrémy, snaží se nalézat krásu v těžkostech, uvědomuje si křehkost života. To vše za doprovodu úderných kytarových riffů. Album „Magma“ vznikalo bez producenta, kapela se vrátila do dřevních začátků, kdy si vše zpracovávala sama. Jen v lepších podmínkách vlastního, nově vybudovaného studia Silver Cord v New Yorku. Oproti dřívější deathmetalové neúprosnosti přichází s lyričtějšími, melodičtějšími linkami. Není tak překvapením, že „Magma“ je posluchačsky nejpřístupnější nahrávkou, aniž by čtveřice snižovala laťku.