GUTTURAL GORE GRIND MAFIA festival #9

Vyznavačům kultů jako jsou IMPETIGO, NECRONY, CARCASS, DISMEMBER a ranných HAEMORRHAGE musí letos srdce plesat radostí! Do Ostravy exklusivně poprvé dorazí Španělé GRUESOME STUFF RELISH a jejich chorá a taneční zombie/death/grind řezničina s vámi bude cloumat, dokud nepadnete! Pánové toho na koncertní sezonu 2017 moc nemají, takže se jedná o velmi výjimečné vystoupení nejen pro střední Evropu!

A není to letos jediná výjimečná událost! Z Nizozemí přiletí rovněž na jediný koncert kultovní SKULLHOG v sestavě se členy INHUME, kteří už to u nás dobře znají. Pánově výjimečně k výročí 20 let od založení BILE, z nichž SKULLHOG vzešli, přehrají i hity z nejstaršího období kapely! Výjimečné koncerty odehrají další zahraniční hosté jako latexoví GRUNT z Portugalska nebo France grind komanda PULMONARY FIBROSIS a DEFECAL OF GERBE. Neméně působivý bude návrat AHUMADO GRANUJO s původním vokalistou Davidem. Bez něj AHUMADO GRANUJO sice v minulosti taky fungovali, ale co si budeme povídat, nebylo to ono. Další tentokrát jihočeský návrat na světová pódia minulý rok prožili INGROWING a v únoru si je po neskutečně dlouhé době vychutnáme zase v Ostravě s novou sestavou! Mezi překvapení letošního ročníku budou nepochybně patřit BASEMENT TORTURE KILLINGS z Anglie s uhrančivou zpěvačkou Beryl, Poláci DEVIATION, mladičcí HATERS anebo jointoví chuligáni z Prahy, POTHEAD. Tradiční kvalitu budou servírovat slovenští bratia ABORTION, další Pražáci DESTRUCTIVE EXPLOSION OF ANAL GARLAND se svoji allstar sestavou (lidi z JIG-AI, INGROWING, DIPTHERIA) a CRYSTALEPSY z Olomouce. Z domácích luhů a hájů pak dorazí prvotřídní smečky, za hranicemi Slezska dávno prověřené, GUTTER SLUT a BLOODY OBSESSION.

Letošní novinkou je WARM-UP party v pátek 17.2. kde vystoupí brutal/death metaloví CORPORAL JIGSORE z jihoamerické Bolívie a konečně se tak k nám dostane i kapela z jiného kontinentu. Jako support vystoupí TOP SEKRET, KRACKBRAINED z Německa a BASIC TORTURE PROCESS.

V tradiční tombole čekejte, jak je zvykem, lístky na OBSCENE EXTREME, FEKAL PARTY, NICE TO EAT YOU OPEN AIR, ANTITREND OPEN AIR FEST, FLESH PARTY OPEN AIR a nově také na METAL GATE CZECH DEATH FEST. Nebudou chybět další ceny, mezi nimi například i volné vstupy na koncerty DEAD INFECTION v březnu v Kroměříži a Praze.

Akce se koná ve dvou klubech z čehož druhý se letos stal nově zrekonstruovaný klub Gora (ex-Mandragora) vzdálený od Barráku pouhých 300m (3-4 minuty pěšky). Kapely tak na sebe budou maximálně navazovat a vám by nemělo prakticky nic uniknout!

Již brzy si budete moci také předobjednat luxusní festivalový merch! Pro veškeré podrobnosti sledujte náš web, kde nově najdete tipy na ubytování nebo výlety:

PROGRAM:

PÁTEK 17.2.2017 WARM UP PARTY

klub Gora (ex-Mandragora)

20:00 - 20:30 - BASIC TORTURE PROCESS 20:45 - 21:30 - KRACKBRAINED (GER) 21:45 - 22:30 - TOP SEKRET 22:45 - 23:30 - CORPORAL JIGSORE (BOL) klub otevíráme v 19:00

Vstupné na WARM UP PARTY se platí zvlášť! Vstupenka na festival platí pouze pro sobotu. Cena: 99 Kč / 3 €

SOBOTA 18.2.2017 FESTIVAL

klub Barrák

16:00 - 16:30 - BLOODY OBSESSION 16:50 - 17:30 - DEVIATION (POL) 17:50 - 18:30 - PULMONARY FIBROSIS (FRA) 19:00 - 19:40 - GRUNT (PRT) 20:00 - 20:40 - INGROWING 21:00 - 21:40 - SKULLHOG/BILE (NED) 22:00 - 22:50 - GRUESOME STUFF RELISH (SPA) 22:50 - 23:00 - tombola 23:00 - 23:50 - AHUMADO GRANUJO 00:10 - 01:00 - POTHEAD klub otevíráme v 15:30

klub Gora (ex-Mandragora)

18:30 - 19:00 - HATERS 19:30 - 20:00 - GUTTER SLUT 20:30 - 21:00 - DEFECAL OF GERBE (FRA) 21:30 - 22:00 - ABORTION (SVK) 22:30 - 23:00 - DEOAG 23:30 - 00:10 - BASEMENT TORTURE KILLINGS (GBR) 00:30 - 01:00 - CRYSTALEPSY klub otevíráme v 17:30

TOMBOLA:

Všechny ceny přehledně a aktuálně zde:

Cena jednoho lístku do tomboly je 20Kč

DŮLEŽITÉ INFO:

Datum: 18. 02. 2017 od 15:30

Místa: klub Barrák Music Club - Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00 Havlíčkovo nábřeží 28 Ostrava, Czech Republic

klub Gora Music Club Střelniční 8, 702 00 Ostrava, Czech Republic

Vstupné na sobotu do obou klubů: předprodej: 350-380 Kč, na místě 420 Kč Vstupné pouze do klubu Gora v sobotu: 100 Kč do 18:00, od 18:00 150 Kč (pouze na místě) Vstupné na WARM UP party do klubu Gora v pátek: 100 Kč (pouze na místě)

DETAILNÍ INFO O PŘEDPRODEJI A VSTUPNÉM:

