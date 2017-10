GWAR vydali nové album „The Blood of Gods“

Bylo tomu včera, kdy američtí GWAR vydali své další album s názvem „The Blood of Gods“. Pro fanoušky těchto intergalaktických šílenců v maskách, jistě potěšující zpráva.

„Tahle nahrávka vám rozhodí sandál. Jako, já teda chodidla nemám, ale myslím, že to něco je. Je parádní! Jednoduše, je to nejlepší sbírka nahrané muziky, která kdy vyšla. Kupte si ji. Zanechá ve vás pocity viny a emočně vás vyčerpá, ale poslouchat jí je požitek. Slibuji!“ říká The Berserker Blothar.

„The Blood of Gods“ má být posvátný text, který dokumentuje vzporu lidstva proti jeho stvořiteli a ohromnou bitvu mezi GWAR a silami úzkoprsosti a všeho, co je špatně na tomhle světě. Kapela zmiňuje hříchy a chyby lidí, od politiky, znečištění a organizovaného náboženství po fast food a velkozemědělství. Lidem se ukáže, kým vlastně jsou, parazitickou nemocí, která musí být zničena, než dokonale vyždímají Zemi.