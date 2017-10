HAMMERFALL vydávají výroční re-edici svého debutu „Glory To The Brave“

Debutové album „Glory To The Brave“ od švédské powermetalové legendy HAMMERFALL letos slaví dvacáté výročí. Švédové proto přichystali limitovanou re-edici přelomového alba, která obsahuje hned dvě CD a jedno DVD.

Před dvaceti lety kraloval mainstreamu grunge a na metalovém poli vládli black a gothic. Když tehdy švédská pětice HAMMERFALL vydala tradiční metalovou desku, uhodila hřebíček na hlavičku. Následoval strmý vzestup jejich kariéry, který nečekali ani v nejdivočejších snech.

„Obrovský úspěch nás tehdy zezačátku nesmírně šokoval. Měli jsme výhodu v tom, že od nás tehdy nikdo neměl žádná očekávání. Při nahrávání alba jsme si udělali přesně to, co jsme chtěli,“ vzpomíná zpěvák Joacim Cans.

Ke dvacátému výročí své debutové desky přichystali HAMMERFALL speciální re-edici, který vyjde 1. prosince. Bude obsahovat první CD s kompletně zremastrovanou verzí alba „Glory To The Brave“ a druhé CD s živými verzemi těch největších hitů. Kromě toho bude re-edice doplněna o bonusové DVD, které bude obsahovat kapitoly z hudebního dokumentu „The First Crusade“, který původně vyšel na VHS, ale také čtyři zbrusu nové kapitoly. Navíc bude na DVD také záznam z vystoupení HAMMERFALL na festivalu Dynamo Open Air v Eindhovenu z roku 1998. Speciální re-edici si lze objednat zde .