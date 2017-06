HC parta FIRST BLOOD uveřejnila nový klip

Urputný metalický hardcore se vám spustí z repráků po stisknutí play u nového klipu „Rules Of Conviction“ kapely FIRST BLOOD z posledního alba „Rules“. To vyšlo 10. února u Pure Noise Records a na hostovačce na něm najdete Jesse Barnetta ze STICK TO YOUR GUNS či Kobayashi Hiroyukiho z LOYAL TO THE GRAVE.

„Vyrostl jsem na kapelách typu EARTH CRISIS či PATH OF RESISTENCE, na kapelách s osobitým hlasem, vášní, přesvědčením a srdcem. Pomohli mi utvořit má osobní přesvědčení a tyto ideály jsou pro mě stále důležité. Tato píseň je pro ty, kteří dláždili cestu a ti, co zůstali věrní, mají můj respekt. Tyto názory nikdy nevyblednou,“ říká kytarista Carl Schwartz.

FIRST BLOOD se objeví společně s DEEZ NUTS a OBEY THE BRAVE 9. 7. v Bratislavě v klubu Randal.