Head z KORN odsoudil útoky konzervativní křesťanské komunity

Kytarista KORN Brian „Head“ Welch v nedávném rozhovoru s pastorem Justinem Millerem z křesťanské organizace Real Life vyjádřil své zklamání z kritiky od konzervativních křesťanů.

V rozhovoru pro internetový pořad Real Talk se Welch rozpovídal o kritice a urážkách, které obdržel od konzervativních členů křesťanské komunity za to, že se znovu stal součástí rockové scény, která je podle mnohých konzervativců temná a ďábelská. Brian však na druhou stranu přiznal, že ho v minulosti ovládly podobné pocity, kvůli kterým se snažil přesvědčit basáka KORN Fieldyho, aby s ním skupinu kdysi opustil.

„Také jsem zažil podobně silné náboženské smýšlení. Pamatuju si, že jsem se našeho basáka Fieldyho ptal, jak může hrát dál naše písně. Snažil jsem se ho přesvědčit, že by měl se mnou skupinu opustit. Chtěl jsem, abychom spolu založili nový projekt. Ovšem nevyvíjel jsem na něj žádný nátlak, rozhodně jsem ho nikterak neponižoval, jako to dělají lidé na internetu. Když tě někdo takový napadne online, hrozně tě to odradí. Je těžké nebýt naštvaný na podobné jedince. Říkám jim klávesnicoví gangsteři, protože jen sedí za klávesnicí svého počítače, ovšem do očí by ti podobné věci nikdy neřekli. Poradil bych jim, že by se přes to měli prostě přenést. Jde tu přece především o lásku, což oni ještě nepochopili, ale snad je tomu Pán postupem času naučí. Možná to bude trvat roky, ale člověk musí mít v takových případech trpělivost,“ dodává Brian.

Welch opustil KORN v roce 2005 poté, co se rozhodl stát křesťanem. Ke skupině se připojil v roce 2012 během pár živých vystoupeních, o rok později se do ní vrátil natrvalo. Po smrti otce se stal znovuzrozeným křesťanem i basák Fieldy.

Headovi zatím vyšly čtyři knihy „Save Me from Myself“, „Washed By Blood“, „Stronger“ a „With My Eyes Wide Open“. Fieldy zatím vydal jedinou knižku s názvem „Got the Life“.