HEADFIRE a MORAVIUS podpořili na Melodce CKB a Angličané EXIST IMMORTAL

Dne 21. října se na brněnské Melodce zastavily kapely MORAVIUS a HEADFIRE v rámci jejich tour. Jako support s nimi vystoupily kapely EXIST IMMORTAL z UK a brněnská prog-metalová kapela CKB.

Jako první se pódia zhostila power-metalová banda MORAVIUS. A že tak učinili s patřičnou vervou. Hned během jejich intra bylo jasné, že nebude nouze o bohaté melodické aranže s říznými riffy kytar. Z pódia se po celou dobu koncertu linuly zpěvné melodie, které vykreslovaly nejeden zajímavý příběh. Muzikanti si to náležitě užívali a zahráli mnoho skladeb z jejich posledního alba „Hope in us“. Určitě bych tuto kapelu doporučil všem milovníkům melodického metalu.

Hned po nich na stage doslova vtrhla anglická smečka EXIST IMMORTAL. Tlaková vlna posluchače odhodila na zadní stěnu Melodky a nechala je tam přišpendlené do konce koncertu. Ano, tohle bych shrnul jedním slovem jako nářez. Kapela, která o sobě říká, že hraje metalcore s příměsí progu to uměla rozbalit. Muzikanti nezůstali chvíli stát na místě a vystoupení si užívali s lehkostí a profesionalitou. Pot a rychlé kytarově běhy stříkaly na všechny strany. I jejich repertoár sestával zejména ze songů z posledního alba „Breathe“. Kdo tuhle kapelu nezná, měl by rychle zkouknout jejich klipy. Je vidět, že to kluci myslí opravdu vážně.

Po nutné pauze na výměnu nástrojů nastoupili znojemští HEADFIRE. A tahle kapela je jasným důkazem, že i v malém počtu se dá dělat dobrá muzika. Kdybych na ně nekoukal, neřekl bych, že stojí na pódiu jen tři. Prostě kdo umí, umí a o HEADFIRE to rozhodně platí. Přestože svoji existenci datují od roku 2013 hrají poctivý heavík jaký pamatuju ze svého mládí. A že jim to šlape.

Chvíli po půlnoci nastoupila poslední kapela CKB. A byla to výborná tečka za tímto večerem. Zatímco doposud prostorem burácel neutuchající metal, nyní poprvé za večer na řadu přišly i klidné pomalé pasáže, které pohladí nejedny uši, ale i duši. Nebál bych se tvrdit, že nejlépe dostáli svému označení progressive a že kromě písní z alba Proměny života předvedli i jisté pohybové nadání.

Po koncertě jsem měl možnost si v backstage chvíli pokecat s EXIST IMMORTAL a tady je pár zajímavostí.

Na tuhle akci jste byli pozváni teprve před třemi dny. Proč tak na poslední chvíli? Právě jedeme evropské tour k našemu novému albu „Breathe“ s asi desíti zastávkami. Hráli jsme v Bělorusku, v Řecku a v dalších balkánských zemích. Včera jsme hráli v Budapešti, zítra v Rotterdamu. Dneska mělo být Německo, ale to zrušili a naštěstí se našemu managerovi podařilo zajistit tento koncert. Tak jsme se s chutí zastavili u vás v ČR.

Díval jsem se na booklet vašeho alba a všiml jsem si, že máte jiného bubeníka. Jo, je to tak. Ze začátku jsme se sestavou hodně bojovali a dlouho trvalo, než se ustálila. Stávající bubeník se přidal až po nahrání alba asi před půl rokem. Alespoň nám změna umožnila vyjet na tour.

To mě zajímá. Jak se parta pětadvacetiletých kluků octne na evropském turné? Je za tím trochu náhody a hodně dřiny. Náš zpěvák je docela vyhledávaný producent v Londýně. Ve svém studiu se potkal s naším managerem. A ten v nás viděl potenciál, takže nám pomohl s koncerty a propagací. No a skončilo to tour. Samozřejmě nás to ohromě baví, takže děláme vše pro to, abychom takhle mohli pokračovat. Chceme se zlepšovat a víc se propagovat. Někteří kvůli časovým podmínkám změnili i zaměstnání.

Chtěli byste něco vzkázat posluchačům v ČR? To, že se sem na jarní tour rozhodně plánovaně vrátíme. Teď to bylo dost na poslední chvíli. A budeme rádi, když si nás všichni najdou na internetu a poslechnou. A popřípadě podpoří. To nám udělá velkou radost.

Text: Tonda Buček Foto: Ludvík XXI