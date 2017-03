HIM oznámili konec kariéry, v prosinci jsou v Praze

Po dlouhém tichu z tábora finských romantiků HIM vychází smutná zpráva o konci kariéry. Turné na rozloučenou uzavře 26letou kariéru HIM a 2. 12. se zastaví v pražském Foru Karlín.

„Po čtvrt století propojení lásky a metalu, jsme dospěli k závěru, že HIM nabrali nepřirozený kurz a musíme dát své adieu, aby se uvolnila cesta pro zatím neobjevené obzory, zvuky a chutě. Zkompletovali jsme vzor, vyřešili puzzle a otočili klíčem. Děkujeme,“ říká frontman Ville Valo.

HIM se dali dohromady v roce 1991 a trojice Ville Valo (zpěv), Mikko „Linde“ Lindström (kytara) a Mikko „Mige“ Paananen (baskytara) vydržela pospolu celou kariéru. HIM spojili metal, goth, hard rock s hlubokými a promyšlený texty a nabídli svtěu žánr love metal, stejně jako název jejich čtvrté desky. Ikonický heartagram se stal poznávacím znamením kapely a HIM se stali první finskou kapelou, která dosáhla na zlatou desku v USA.

HIM v roce 2015.

Nyní, po čtyřech letech od vydání poslední studiovky „Tears On Tape“, HIM se vydávají říci své sbohem do 14 zemí světa. „Na konci roku 2017 budeme vypuštěni do divočiny. Před tou velkou transformací chceme ještě jednou přehrát naše songy naživo. Nebude to ale ubrečené smutnění, ale oslava love metalu ve vší své lovecraftovské kráse,“ říká Mige.