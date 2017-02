Hvězdná sestava INVIDIA se tasí s novým klipem

Americká kapela složená ze členů IN THIS MOMENT, SKINLAB a FIVE FINGER DEATH PUNCH vydává koncem března debutní album „As The Sun Sleeps“. Album produkuje Logan Mader, ex-MACHINE HEAD, a nyní si můžete pustit klip.

Singl k písni „Feed The Fire“ se dočkal i svého video zpracování, vizte níže.

Sestava INVIDIA je následující: Travis Johnson – IN THIS MOMENT – vokály Brian Jackson – ex-SKINLAB – kytara Marcos Medina Rivera – ex-SKINLAB – kytara Matt Snell – ex-FIVE FINGER DEATH PUNCH – baskytara Darren Badorine – bicí