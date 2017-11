Hyperaktivní Phil Anselmo si vyzkouší retro gotiku

Phil Anselmo – muž jedné nekompromisní tváře, ovšem mnoha hudebních projektů. Rovnou tři z nich přicházejí na přetřes v závěru letošního roku: SCOUR, PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS a zbrusu nový EN MINOR.

První na řadu přijde minialbum „Red“ formace SCOUR, která se poprvé uvedla loni v létě jakožto projekt, v němž metalového bijce doplňují členové extrémních deathmetalových spolků PIG DESTROYER a CATTLE DECAPITATION. Nyní na tohle bezejmenné EP pětice naváže šestiskladbovým minialbem, jehož se dočkáme 3. listopadu. „Přicházíme s materiálem, který je stejně tak intenzivní a zároveň si zachovává onen neúprosně nutkavý zvuk,“ hlásá kytarista Derek Engemann.

O měsíc později se pak Anselmo vytasí s druhým albem „sólového“ projektu prezentovaného jako PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS a s „Choosing Mental Illness as a Virtue“ po čtyřech letech naváže na ničivý počin „Walk Through Exits Only“, který tehdy dokonce debutoval na 35. příčce prodejního žebříčku Billboard 200. Odlišná by tentokrát měla být nejen sestava, ve které kytaristu Marziho Montazeriho nahradil jistý Mike DeLeon, ale dle Anselma i album jako takové. „Těžko něco udělám se svým hlasem, ale hudebně se můžeme posunout jinam. S touhle kapelou si můžu dělat, co chci, je to moje kapela,“ říká na adresu THE ILLEGALS Anselmo.

No a konečně – EN MINOR, nejspíš přece jen Anselmův úkrok od extrémní muziky, jehož vydání směřuje na jaro příštího roku. Někdejší lídr PANTERY se s novým projektem ponořil do gotické temnoty let osmdesátých a jako inspiraci zmiňuje jména typu SISTERY OF MERCY, THE CURE nebo THE BIRTHDAY PARTY. „Snažím se rozšířit si trošku obzory,“ říká. „Retro je to však jen do jisté míry, protože přece jen, jsem to já. Určitě se s tím nebudu snažit dostat do rádií nebo tak něco, ale už jsem slyšel názor, že to je ta nejlepší deska, jakou jsem za posledních třicet let udělal.“