IRON SAVIOR vydají své znovu nahrané klasiky

Němečtí power metaloví jezdci IRON SAVIOR jdou do hluboké minulosti a znovu vydávají písně z éry svého působení u Noise Records, tedy do alba „Battering Ram“ z roku 2004. Na albu se poprvé představí „Reforged - Riding On Fire“ nový bubeník Patrick Klose.

„Nemůžeme vydat naše alba z éry Noise Records v jejich původní podobě. Ale můžeme znovu nahrát písně z těchto alb. A tuhle příležitost jsme chytili za pačesy,“ říká hlavní muž IRON SAVIOR, Piet Sielck.

Sielck naráží na nové 19písňové dvojalbum, které bude obsahovat i nejpopulárnější písně IRON SAVIOR. První uvolněná píseň „Riding On Fire“ je původně vzatá z prvního „Iron Savior“ z roku 1997 a nový kabát dostala o dvacet let později. „Reforged - Riding On Fire“ vyjde 8. prosince.