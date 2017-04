Jedenáctý Gram Bazaar ve znamení Record Store Day

Tradiční vinylová burza se tentokrát uskuteční v brněnském Kabinetu Múz, večerní koncerty obstarají tři kytarové kapely operující v různých teritoriích přitažlivé temnoty. Samotný Gram Bazaar, který tentokrát proběhne u příležitosti mezinárodního Record Store Day, nabídne jako obvykle množství prodejců a tisíce desek; připomínáme, že prodejní stoly nejsou vyhrazeny jen „zavedeným firmám“, a že své vinyly může přinést kdokoliv. Prodej, koupě, výměny, nebráníme se ničemu. Burza začne ve dvě hodiny odpoledne a potrvá až do večera, kdy na ní navážou koncerty. Ty se protentokrát odehrají pod rouškou vábivé temnoty mnoha podob. Pomyslným headlinerem bude slovinská kapela THE CANYON OBSERVER. Po dvou úspěšných EP vydala debut „Fvck“, nahrávku plnou nekompromisního, ale nikoliv odtažitého postmetalu. Z uší poteče krev – a ještě za to budete rádi. Metalová epika, která není k smíchu – ten zamrzá s prvním hrábnutím do strun.

Autentická zloba pohání i slovenské RATS GET FAT, kapelu, která se pohybuje na pomezí metalu, hardcoru i punku, ale vzhledem ke spontánnosti její tvorby na tom jaksi nesejde. Žilinská čtveřice loni vydala album „Hnev“, za které se dočkala i nominace na žánrovou cenu Radio Head. Tohle je hudba, která komunikuje napřímo – boj s lidskou hloupostí může začít právě zde.

Brněnští NIKANDER si za relativně krátkou dobu své existence dokázali získat nemalý respekt, vábnička v podobě připomenutí předešlých působišť členů kapely (INHERITANCE, GOSPEL OF THE FUTURE) je potřebná stále méně. Společné koncerty s WIEGEDOOD nebo OVO ale dobře nasměrují, pokud jde o žánr i kvalitu. Metal a sludge, to je to, oč NIKANDER jde. Nabití emocemi, schopní zválcovat hned prvním riffem.

Přesný seznam prodejců na burze vinylů bude průběžně aktualizován na facebookovém eventu Gram Bazaaru. Pro závazné přihlášení svého obchodu nebo labelu na Gram Bazaar pište na akre@fullmoonzine.cz. Vstup na burzu desek je bezplatný, na večerní koncert též, ale jen pokud dorazíte s aktuálním číslem Full Moonu. To bude na místě samozřejmě k pořízení za obvyklých 79 korun. Gram Bazaar Vol. 11 feat. The Canyon Observer, Nikander a Rats Get Fat 22. 4. 2017, 14:00 Kabinet múz, Brno Akce probíhá pod hlavičkou projektu Full Moon Forum, který v roce 2017 podporuje Ministerstvo kultury ČR.