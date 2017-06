John Sykes: Coverdale lže ohledně nahrávání alba „Whitesnake“

Bývalý kytarista WHITESNAKE John Sykes spustil silný verbální útok na Davida Coverdala a tvrdí, že Coverdale „použil všemožné výmluvy, aby vysvětlil, proč nechtěl jeho vokály“ multi-platinové desce „Whitesnake“ z roku 1987. „Vinil počasí. Nelíbilo se mu studio. Zašel dokonce tak daleko, že tvrdil, že mikrofony nebyly dostatečně dobré,“ řekl Sykes nově spuštěnému magazínu Rock Candy. „Upřímně si myslím, že David trpěl na nervy.“

Sykes, který spoluvytvořil devět písní na albu včetně megahitů „Still Of The Night“ a „Is This Love?“ byl z kapely vyhozen spolu s baskytaristou Neilem Murrayem a bubeníkem Aynsley Dunbarem předtím, než album vyšlo. Coverdala pak dal dohromady zcela jinou MTV-friendly kapelu, se kterou jel turné k oné desce. Sykes je z tohoto kroku stále rozhořčený. „David neřekl nikomu nic o tom, proč nás vyhodil.“ Sykes se poté zeptal Johna Kalodnera, A&R kapely, lterý mu suše sdělil, že už není součástí WHITESNAKE.

„Byl jsem naštvaný a nebyl jsem schopný to akceptovat,“ pokračuje Sykes pro Rock Candy. „Tak jsem šel do studia, kde David stále ještě nahrával své vokály a byl jsem připraven jej konfrontovat. On ale utekl a schoval se přede mnou v autě!“

Sykes dále tvrdí, že Coverdale obviňoval nahrávací společnost Geffen, že ho donutila změnit sestavu kapely. „Věděl, že jen lže,“ říká Sykes a taky tvrdí, že Coverdalova prohlášení, že napsal 95 procent kytarových pasáží na albu, jsou lež. „Když jsem jej znal, David skoro neuměl hrát na kytaru.“

Letošní rok nadchází třicetileté výročí vydání „Whitesnake“ a mnozí fanoušci doufají, že Coverdale a WHITESNAKE něco podniknou. Jestli se tak stane, bude to zcela určitě bez Johna Sykese. „Vím, že David nedávno mluvil o tom, že jsme spolu pracovali na projektu mimo WHITESNAKE. To je naprostá lež, já doopravdy nemám zájem s ním kdy ještě mluvit,“ zakončuje Sykes.

John Sykes působil ve WHITESNAKE působil mezi léty 1983 a 1987.