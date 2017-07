JUDAS PRIEST mají svou hru na mobil, nové album vyjde příští jaro

Není nic lepšího než mít vždy po ruce jízdenku na epickou cestu do Valhally. To si alespoň myslí kapela JUDAS PRIEST, která svým fanouškům nabízí novou mobilní hru – Judas Priest: Road to Valhalla, vytvořenou společností Babaroga ve spolupráci s Trinifold Manegement, Sony Music Entertaiment a kapelou samotnou.

Hra vás vtáhne do světa plného našlapaných motorek a ukázkových nepřátel, jejichž přísun zkrátka nekončí. A samozřejmě je všechny budete muset porazit. A to vše ve stylu JUDAS PRIEST. Meče ani sekery nečekejte, místo toho budete vybaveni arsenálem songů z posledního živého alba (přímo z Wackenu 2016) „Battle Cry“. Skladby jako „Turbo Lover“, „Electric Eye“ a samozřejmě „Halls of Valhalla“ Vám, převedené do útočných zvukových koláží, pomohou kosit nepřátele jedna báseň.

Frontman kapely Rob Halford si velmi pochvaloval prvek hry, kdy se skladby liší obtížností, a tím pádem dává hráčům možnost se přímo na hře podílet a ne jen pasivně poslouchat.

V interview pro server Billboard Halford dále uvedl, že se již můžeme těšit na nové album, které má vyjít příští jaro. Album je již téměř dokončeno, avšak poslední úpravy stále trvají. Bližší informace se frontman zdráhal sdělit, takže si na detaily budeme muset ještě počkat.

Nicméně si někteří z nás můžou zkrátit čekání na svých mobilech, neboť Judas Priest: Road to Vahalla je momentálně dostupná, ale zatím jen přes App Store.