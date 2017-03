Kanadští rockeři Three Days Grace se vrací na Rock for People

Dva roky po úspěšné premiéře se na Rock for People vrací energická legenda severoamerického post-grunge a alt-metalu - kanadští Three Days Grace! Připojí se tak k dalším potvrzeným hvězdám v čele s Die Antwoord, Evanescence, Foster The People, Cage The Elephant, Deez Nuts a dalším. Od 4. do 6. července se na Rock for People představí přes 100 tuzemských a zahraničních kapel, muzikantů a DJs.

Rock for People v minulém týdnu potvrdil také další výraznou posilu letošního line-upu. Do Hradce Králové přijede se svou zbrusu novou deskou zakladatel legendárních Sonic Youth Thurston Moore. Kromě nového alba, které vyjde již 28. dubna, přiveze i svou all star kapelu, ve které je kromě něj i dávný parťák ze Sonic Youth Steve Shelley u bicích, basistka Deb Googe (My Bloody Valentine) a druhý kytarista James Sedwars (Chrome Hoof, Guapo). Dalšími jmény, která ozdobí program Rock for People, jsou velmistr loopingu a beatboxu Benjamin Stanford aka Dub FX a našlápnutí angličtí rockeři Lower Than Atlantis.

Tento týden festival zdražuje vstupenky, aktuální edice celofestivalových pasů je do 31. 3. 2017 v prodeji za cenu 1800 Kč. Vstupenky jsou v prodeji na www.rockforpeople.cz.

Rock for People 2017: Die Antwoord, Evanescence, Foster The People, Cage The Elephant, Three Days Grace, The Boody Beetroots LIVE, Dub FX, Marmozets, Slaves, Deez Nuts, Comeback Kid, Kraftklub, Moose Blood, Eskimo Callboy, Novelists, Imminence, Sam Alone & The Gravediggers, Lower Than Atlantis, The Picturebooks, Spring King, Tagada Jones, Northlane, Gomad!&Monster, Thurston Moore Group, Idles, Gasmac Gilmore či Kontrust.