Kanadští hyper blasteři KATAKLYSM oslaví 25 let existence velkým evropským turné v rámci něhož se 17. října zastaví v pražském klubu Roxy. K turné vydávají lyric video jejich klasiky „Blood Of The Swans“ z re-releasu „Shadows & Dust/Serenity In Fire“.

Na turné zazní právě výše zmiňovaná alba v celé své kráse. Kromě toho je možné si na stránkách kapely koupit VIP setkání. Takže Praha, 17. 10., Roxy. Jako speciální host se představí italští melodičtí blackeři GRAVEWORM.